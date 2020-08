Un reporter ha chiesto a Trump se fosse pentito di aver mentito così tanto, ma lui lo ha ignorato (Di venerdì 14 agosto 2020) Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca del 13 agosto, un reporter della CBS ha chiesto a Donald Trump, in modo molto diretto, se si fosse mai pentito di tutte le bugie che ha raccontato agli americani. «Dopo tre anni e mezzo, non si pente minimamente di quanto abbia mentito al popolo americano e della sua disonestà?», ha chiesto il reporter. Al che, Il presidente, fingendo (probabilmente) di non aver capito ha risposto:«Chi ha mentito?». «Le sue bugie», ha continuato incalzante il giornalista. Dopo il breve scambio, e come ormai di consueto il leader statunitense ha completamente ignorato la domanda e ha chiesto ad un altro ... Leggi su giornalettismo

