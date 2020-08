Tavolara, precipita in mare dalla scogliera di Punta Cannone: morto il famoso alpinista Giuliano Stenghel, aveva 67 anni (Di venerdì 14 agosto 2020) Tragedia a Tavolara, in Sardegna, dove questa mattina è morto Giuliano Stenghel , 67 anni, di Villa Lagarina nel Trentino, esperto alpinista molto conosciuto nell'ambiente: l'uomo durante un'... Leggi su leggo

E’ morto a 67 anni Giuliano Stenghel, noto come “il maestro del friabile”. Ed è morto mentre faceva ciò per cui era una vera e propria istituzione in terra tricolore: stava arrampicandosi su una paret ...E' morto precipitando dalla cima di Tavolara, forse dal punto in cui si conclude la ferrata della Via degli Angeli: il suo corpo è rimbalzato lungo le pareti e il crinale sottostante fino a cadere in ...