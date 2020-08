Arsenal, Willian si presenta: “Possiamo lottare per il titolo” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Qui è tutto fantastico. Mi piace il gioco che vuole Arteta e mi piace lo stadio, penso che l’Arsenal abbia una grande opportunità per lottare di nuovo per il titolo in Premier League e in Europa, sono molto felice“. Lo ha dichiarato il neo acquisto dell’Arsenal, Willian, brasiliano arrivato dal Chelsea: “Sono entusiasta di iniziare – ha aggiunto l’esterno brasiliano ai microfoni di Arsenal Digital -. Non vedo l’ora di scendere in campo e fare del meglio per aiutare i miei compagni di squadra“. Poi un retroscena sull’episodio che lo ha convinto ad accettare l’offerta dei gunners: “Quando ho parlato col mister, mi ha subito convinto ad accettare la chiamata. Se sono qui è anche merito suo”. Leggi su sportface

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? #Willian è un nuovo giocatore dell'Arsenal ?? - DiMarzio : Nuova avventura in #PremierLeague per il brasiliano - TUTTOJUVE_COM : Willian all'Arsenal, Arteta: 'Voleva fortemente venire qui, può fare la differenza' - sportface2016 : #Arsenal, #Willian si presenta: 'Qui grazie ad Arteta' - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli UFFICIALE – L’Arsenal si rinforza per l’Europa League: preso Willian a parametro… -