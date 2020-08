Teenage Bounty Hunters: dai creatori di OITNB la serie tv con due gemelle cacciatrici di taglie (Di giovedì 13 agosto 2020) Teenage Bounty Hunters La doppia vita delle gemelle eterozigoti Sterling (Maddie Phillips) e Blair (Anjelica Bette Fellini) sarà il fulcro narrativo di Teenage Bounty Hunters, la nuova serie Netflix che verrà rilasciata domani, venerdì 14 agosto 2020. Dai creatori di Orange Is The New Black e Glow, l’ultima produzione della piattaforma streaming sarà suddivisa in 10 episodi e sarà completamente ambientata nella cittadina di Atlanta. Teenage Bounty Hunters: trama e anticipazioni Annoiate dalla vita della loro rigida comunità d’origine, le sedicenni di Atlanta Sterling e Blair Wesley decidono di allearsi con Bowser Jenkins ... Leggi su davidemaggio

