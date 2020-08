Coronavirus, negativi i tamponi effettuati ai calciatori dell’Atletico Madrid (Di giovedì 13 agosto 2020) Sospiro di sollievo in casa Atletico Madrid. Gli ultimi tamponi fatti ieri dalla UEFA sui ‘Colchoneros’ hanno dato tutti esito negativo. Gli spagnoli potranno dunque essere regolarmente in campo questa sera contro il Lipsia. C’era molta preoccupazione vista la positività di Correa e Vrsaljko costretti a restare a casa in isolamento, ma fortunatamente sono arrivate buone notizie.L'articolo Coronavirus, negativi i tamponi effettuati ai calciatori dell’Atletico Madrid CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

La seconda ondata di coronavirus sta diventando purtroppo sempre più una certezza, almeno in Europa, con i nuovi casi in crescita costante e allarmante praticamente in tutti i Paesi che viaggi, movida ...Sport - Terzo tampone per Checo dal risultato negativo: la Fia ha dato l'autorizzazione per il ritorno alle gare in Formula 1. E intanto quello di Hulkenberg non è un addio al Circus ma solo un arrive ...