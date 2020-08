La secolarizzazione della responsabilità civile nei sistemi di Civil Law (Di mercoledì 12 agosto 2020) La responsabilità Civile nei sistemi di Civil Law e Common LawIl sistema della responsabilità Civile si è evoluto secondo direttrici diverse tra sistema di Civil Law e Common Law.Solo nel primo infatti si manifesta la tendenza alla cd. secolarizzazione della responsabilità Civile: suddivisione tra diritto Civile e diritto penale; affinamento degli strumenti del diritto penale; teoria differenzialista di Mommsen (secondo cui il danno altro non è se non la differenza tra il prima e il dopo l'illecito); teoria oggettivistica secondo cui la responsabilità oggettiva è un strumento di maggiore tutela ... Leggi su studiocataldi

