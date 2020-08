Infortunio Navas: le condizioni del portiere del PSG (Di mercoledì 12 agosto 2020) Infortunio Keylor Navas: le condizioni del portiere del PSG durante il match di Champions League contro l’Atalanta Keylor Navas è stato costretto alla sostituzione durante il match di Champions League contro l’Atalanta per un Infortunio alla gamba destra. Il portiere del Paris Saint-Germain ha dovuto arrendersi al dolore, permettendo così l’ingresso in campo di Sergio Rico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

