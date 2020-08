È morto Pedro Casaldáliga, vescovo dei poveri (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una ventina di anni fa il vescovo Pedro Casaldáliga – catalano di nascita, brasiliano di adozione e «patrimonio di tutta l’umanità» – celebrava una messa nel giorno dei defunti nel “Cimitero dei karajás”, a São Félix do Araguaia, in Mato Grosso. Il cimitero della gente più povera della regione, quello in cui hanno trovato sepoltura tanti indigeni e tanti senza terra sfruttati nelle fazendas dedite all’allevamento del bestiame. Alla fine della messa, il vescovo disse: «Voglio che tutti voi ascoltiate … Continua L'articolo È morto Pedro Casaldáliga, vescovo dei poveri proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

italiaserait : Trini Lopez, morto il Pedro Jimenez di ‘Quella sporca dozzina’ - clikservernet : Trini Lopez è morto a 83 anni, era stato Pedro Jiminez in Quella sporca dozzina - Noovyis : (Trini Lopez è morto a 83 anni, era stato Pedro Jiminez in Quella sporca dozzina) Playhitmusic - - Mister_A_aa : @Nanchinho Ah , Pablo, Pablo!, Pablito!, Perché non hai seguito il mio consiglio? non puoi fidarti di Pedro!… - PieraBaldelli : RT @stefanosodaro: È morto Pedro Casaldaliga. Emozione che non riesco a trattenere. -

Ultime Notizie dalla rete : morto Pedro È morto Pedro Casaldáliga, vescovo dei poveri | il manifesto Il Manifesto È morto Pedro Casaldáliga, vescovo dei poveri

Una ventina di anni fa il vescovo Pedro Casaldáliga – catalano di nascita, brasiliano di adozione e «patrimonio di tutta l’umanità» – celebrava una messa nel giorno dei defunti nel “Cimitero dei karaj ...

E’ morto Trini Lopez per Coronavirus: il cantante ci lascia a 83 anni

E’ morto Trini Lopez a causa di alcune complicazioni dovute al Coronavirus: il cantante di ‘Datemi un martello’ ci lascia all’età di 83 anni E’ morto Trini Lopez per Coronavirus: il cantante ci lascia ...

Una ventina di anni fa il vescovo Pedro Casaldáliga – catalano di nascita, brasiliano di adozione e «patrimonio di tutta l’umanità» – celebrava una messa nel giorno dei defunti nel “Cimitero dei karaj ...E’ morto Trini Lopez a causa di alcune complicazioni dovute al Coronavirus: il cantante di ‘Datemi un martello’ ci lascia all’età di 83 anni E’ morto Trini Lopez per Coronavirus: il cantante ci lascia ...