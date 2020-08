Coronavirus Italia, il bollettino: casi ancora in crescita (481), 10 morti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 12 agosto 2020. Sono 481 i nuovi casi, 69 in più rispetto a quelli registrati ieri. I morti sono 10, che portano il totale a 35.225 vittime. Le... Leggi su ilmessaggero

fattoquotidiano : IL CORONAVIRUS NEL MONDO Israele supera la cina per numero totale di infezioni. Allerta in Germania, quasi mille co… - Open_gol : Coronavirus, brevettato in Italia il primo filtro al mondo in grado di uccidere Sars-Cov-2 al chiuso - LegaSalvini : Coronavirus, immigrati positivi infettano i poliziotti: messi in pericolo dal governo - GiancarloGarci6 : RT @neXtquotidiano: Il bollettino sul #Coronavirus oggi 12 agosto in Italia della Protezione Civile Ieri i nuovi positivi erano 402, oggi… - romainbgb : RT @Corriere: In Italia 481 nuovi casi e 10 morti: il bollettino del 12 agosto -