Come Sorelle sesta puntata: trama e anticipazioni 12 agosto 2020 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Come Sorelle sesta puntata. Mercoledì 12 agosto 2020 torna su Canale 5 la fiction turca intitolata in originale Sevgili Geçmis. Scopri trama e anticipazioni sul sesto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Come Sorelle sesta puntata. Per Cahide non sarà così semplice riuscire a farsi accettare dalle figlie. Nella mente delle ragazze infatti ci sono solo gli articoli di giornale: ai loro occhi, Cahide ha ucciso loro padre. La donna tra l’altro non può rivelare loro la verità su quanto accaduto in passato, ovvero che è stato Cemal a uccidere suo marito. Il cognato infatti continua a minacciarla e ... Leggi su cubemagazine

Claudia61409081 : non capisco perché io e mio fratello non abbiamo un rapporto bello come chiunque abbia un fratello o una sorella pi… - giunglaecielo : RT @ziogregorin_: canzone nazionalpopolare + bagni al mare (o a' mmare come preferite) + donne sicule che piangono + bacio saffico = conqui… - ilee_17 : Passo sempre una settimana in ansia per vedere Come Sorelle il mercoledì sera e invece la puntata di oggi la recupe… - HYUNJIMINIE_ : quando “esistiamo esitiamo eh si ti amo” “eri come l’oro ora sei come loro” e “sorelle non di sangue ma per scelta” io c’ero. - _dontbebad_ : RT @ziogregorin_: canzone nazionalpopolare + bagni al mare (o a' mmare come preferite) + donne sicule che piangono + bacio saffico = conqui… -