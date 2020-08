Bollettino Covid, gli aggiornamenti sul Coronavirus in Italia. Dati e tabella di oggi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nuovo Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia . Da giorni gli aggiornamenti dal ministero della Salute riportano Dati non rassicuranti sull'andamento dei contagi da Covid19 nel nostro paese, ... Leggi su quotidiano

sportface2016 : #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni, torna a tre cifre il numero dei contagiati #Coronavirus #Covid_19 - worldnews911 : Coronavirus Toscana, bollettino Covid di oggi 12 agosto: 33 nuovi casi - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sardegna #Coronavirus #Covid_19 - SmorfiaDigitale : Coronavirus Toscana, bollettino Covid di oggi 12 agosto: 33 nuovi casi - La Nazi... - baritoday : Salgono i contagi covid in Puglia: 33 nuovi casi. Sedici individuati nel Barese -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid Bollettino Covid, gli aggiornamenti sul Coronavirus in Italia. Dati e tabella di oggi QUOTIDIANO.NET Coronavirus Latina: non si ferma la curva dei contagi, 4 nuovi casi in provincia

Non si ferma la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: altri 4 nuovi casi sono stati confermati oggi, mercoledì 12 agosto, dalla Asl che ha diffuso il consueto bollettino. Sono st ...

Coronavirus in Italia, il bollettino del 11 agosto: 251.237 casi positivi e 35.215 morti

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 251.237 persone (+412; ieri +259) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste 35.215 * sono decedute (+6 nelle ultime 24 ore; ieri i mort ...

Non si ferma la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: altri 4 nuovi casi sono stati confermati oggi, mercoledì 12 agosto, dalla Asl che ha diffuso il consueto bollettino. Sono st ...In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 251.237 persone (+412; ieri +259) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste 35.215 * sono decedute (+6 nelle ultime 24 ore; ieri i mort ...