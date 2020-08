Russia, esplode deposito di benzina: decine di feriti. Le impressionanti immagini della deflagrazione | VIDEO (Di martedì 11 agosto 2020) Russia, deposito di benzina in fiamme: il VIDEO dell’esplosione È diventato virale sui social un VIDEO che mostra la terribile esplosione di un deposito di benzina avvenuta nella giornata di domenica 10 agosto nella città di Volgograd, in Russia. Nel filmato, girato da un’automobilista lungo un’autostrada, si vedono in lontananza le fiamme che avvolgono il deposito quando, all’improvviso, avviene l’esplosione con un’enorme fiammata che si alza in cielo. L’incidente, le cui cause sono ancora sconosciute, ha provocato una decina di feriti secondo quanto riferito dai media russi. Le immagini in breve tempo hanno iniziato a fare il giro dei social con ... Leggi su tpi

