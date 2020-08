Ruba due bagagli dal Flixbus, il proprietario lo vede e lo insegue: ladro arrestato a Milano (Di martedì 11 agosto 2020) Foto repertorio Ha aperto il vano portabagagli, ha raccolto il bottino ed è fuggito. Ma, per sua sfortuna, non aveva fatto i conti con la prontezza della vittima e con la presenza in strada di una ... Leggi su milanotoday

Il predatore arriva in picchiata per farle una brutta sorpresa

Siamo in un parco di Kyoto, in Giappone, dove due ragazzi si stanno sistemando per dedicarsi a un picnic. La donna ha in mano del cibo ma non si accorge che, alle sue spalle, sta arrivando dal cielo u ...

Il consigliere Fvg Mattiussi “confessa”: "Ho incassato il bonus Covid da 600 euro"

L’ammissione del consigliere forzista su Fb. «Sì, ho preso quei soldi ma non ho rubato nulla. Ho solo esercitato un diritto» TRIESTE Mentre impazza il dibattito a livello nazionale sul bonus Covid ai ...

