Coronavirus, nuovi casi di contagio in discoteca: da Carloforte alla Versilia. Continuano le sanzioni per assembramenti (Di martedì 11 agosto 2020) L’ultima conferma è arrivata dalla Asl Toscana nord ovest: una ragazza 18enne pisana è risultata positiva al Coronavirus dopo che “ha frequentato, nella notte fra l’8 e il 9 agosto, la discoteca Seven Apples di Marina di Pietrasanta“, in Versilia (provincia di Lucca). Continuano ad emergere nuovi casi di contagio legati ai locali all’aperto. Le discoteche possono diventare veri e propri focolai, come successo a Carloforte, nell’isola di San Pietro a sud della Sardegna, dove in totale i positivi sono 16. Un episodio che ha convinto il governatore Christian Solinas a disporre lo stop per tutti i locali, anche quelli all’aperto. L’ultimo dpcm del premier Giuseppe Conte infatti ... Leggi su ilfattoquotidiano

