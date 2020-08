Champions, Gasperini fiducioso «L’Atalanta ha superato squadre difficili» (Di martedì 11 agosto 2020) «Siamo soddisfatti di essere qui, lo saremo ancora di più se passeremo il turno». Lo dice mister Gasperini in riferimento alla partita in programma contro il PSG martedì sera 12 agosto. Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Champions Gasperini

Vigilia di Champions League per l'Atalanta, in campo domani contro il Psg. A Sky, Gian Piero Gasperini presenta così la gara: "Più si avvicina la partita e più ...Con Atalanta-Psg prende il via la Final Eight di Lisbona. Gian Piero Gasperini, allenatore dell'unica italiana rimasta in corsa, presenta la sfida contro la corazzata francese che sarà guidata in atta ...