Calciomercato, le notizie di oggi – Il nuovo 11 del Torino di Giampaolo, doppio colpo Lazio, pazza idea Juve (Di mercoledì 12 agosto 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – E’ andata in archivio una stagione veramente deludente in casa Torino. E’ stato un campionato da dimenticare per il club granata, la salvezza è arrivata solo nel finale e tra mille difficoltà. Prima l’esonero di Walter Mazzarri con la decisione di affidare la panchina a Moreno Longo, la situazione non è migliorata, anzi è peggiorata. E’ arrivata una serie negativa di risultati, dopo il lockdown la squadra si è un pò compattata e alcune vittorie hanno portato un pò di tranquillità. Nonostante l’obiettivo raggiunto, il presidente Cairo ha silurato Longo, l’ex Frosinone non ha convinto. Per il sostituto è stato scelto Marco Giampaolo, l’ex Milan è ... Leggi su calcioweb.eu

BCC1920 : #Calciomercato - #Cagliari, il futuro di Alberto #Paloschi La punta è arrivata in prestito dalla #Spal e adesso tor… - GIUSPEDU : RT @PianetaMilan: Le notizie più importanti di oggi - #calciomercato #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : Le notizie più importanti di oggi - #calciomercato #Milan #SempreMilan - Fabbri_Ale : RT @JCTweet_: Se volete leggere notizie di calciomercato vere, non le puttanate sparate a caso da sedicenti insiders con le fonti, seguite… - romaforever_it : Calciomercato Roma 2020/2021 Ultime Notizie - Transfer Market Latest News -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie Calciomercato, news e trattative dell'11 agosto Sky Sport Calcio: nuovo ricorso del Trapani contro la Figc e la Lega di B

Il Trapani non si arrende e presenta un nuovo ricorso per restare in Serie B. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso dalla società siciliana contro la Figc, il Consiglio Federale, ...

Serie A indebitata fino al collo, Napoli mosca bianca: attivo di più di 100 mln, disastro Juve

Il portale calcio&finanza ha fatto il punto, grazie anche all'ausilio del Report Calcio 2020 della Figc, riguardo la situazione economica del nostro calcio. Ne viene fuori un'immagine non propriamente ...

Il Trapani non si arrende e presenta un nuovo ricorso per restare in Serie B. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso dalla società siciliana contro la Figc, il Consiglio Federale, ...Il portale calcio&finanza ha fatto il punto, grazie anche all'ausilio del Report Calcio 2020 della Figc, riguardo la situazione economica del nostro calcio. Ne viene fuori un'immagine non propriamente ...