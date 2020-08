Atalanta-PSG, Gasperini: “Pensavamo che la Juventus passasse. Ecco cosa faremo domani” (Di martedì 11 agosto 2020) Gian Piero Gasperini carica l'Atalanta in vista della grande sfida di domani.Il Da Luz ospiterà domani l'ultima squadra italiana rimasta ancora in Champions League, ossia l'Atalanta, che in occasione dei quarti di finale dovrà affrontare una delle rose più forti in Europa, ossia il PSG di Neymar, Mbappé e Icardi.Alla vigila del match il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua voglia di scendere in campo e trovare una vittoria che significherebbe l'approdo diretto in semifinale. Queste le sue dichiarazioni:"Ormai ci siamo, man mano che si avvicina la partita c'è sempre maggior adrenalina. Non eravamo mai stati in questo stadio meraviglioso, peccato che non ci sarà ... Leggi su mediagol

DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Arrivati a questo punto noi non perderemo mai: o vinceremo o impareremo' ??… - DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Come la Nazionale, bello che tutta Italia tifi per noi' - Atalanta_BC : L'attesa è quasi finita! ?? The wait is almost over! ???? #UCL | QF ?? @PSG_inside ??? Estadio do Sport Lisboa e Benfic… - Mediagol : #Atalanta-#PSG, Tuchel: “Mbappé ci sarà ad una sola condizione. Ecco gli ingredienti per la vittoria” - sportli26181512 : Tuchel si scopre: 'Mbappé ci sarà. L'Atalanta? Stile unico': Tuchel si scopre: 'Mbappé ci sarà. L'Atalanta? Stile u… -