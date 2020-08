Vespe killer: morto l’ex portiere Gunther Mair, stella del Trento – VIDEO (Di lunedì 10 agosto 2020) morto l’ex portiere Gunther Mair, stella del Trento negli anni Ottanta: assalito da uno sciame di Vespe killer, va in choc anafilattico. Si è spento questa mattina a 61 anni all’ospedale di Trento, l’ex portiere professionista Gunther Mair. Aveva a lungo militato nella formazione trentina e in altre squadre della zona. Inoltre, aveva giocato con … L'articolo Vespe killer: morto l’ex portiere Gunther Mair, stella del Trento – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

@IlMici8 Il mio Amo ha sviluppato un'allergia severissima nei confronti delle punture delle vespe

