PAGELLE Inter Bayer Leverkusen: Lukaku e Godin sontuosi, male Tapsoba VOTI (Di lunedì 10 agosto 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per i quarti di finale di Europa League 2019/20: PAGELLE Inter Bayer Leverkusen Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Inter e Bayer Leverkusen, valido per i quarti finale dell’Europa League 2019/2020. TOP: Lukaku, Godin FLOP: Sinkgraven, Tah VOTI Inter: Handanovic 6; Godin 7.5, De Vrij 6.5, Bastoni 6.5 (82′ Skriniar ng); D’Ambrosio 5.5 (58′ Moses 6), Barella 7, Brozovic 6, Gagliardini 5.5 (58′ Eriksen 6.5), Young 6; Lukaku 7.5, Lautaro Martinez 6.5 (63′ Sanchez 6). Bayer Leverkusen: Hradecky 6.5; Tah ... Leggi su calcionews24

23.00 Inter che vola in semifinale grazie ad una partita coriacea, ben gestita senza troppi problemi, da segnalare nel finale Sanchez fuori per infortunio muscolare. 20.32 Per quanto riguarda il tabel ...L’Inter di mister Conte si presenta senza sorprese, con l’undici che sembra dargli più garanzie mentre i tedeschi del B. Leverkusen hanno dovuto correre ai ripari per un guaio accusato durante il ris ...