Bankitalia | a giugno prestiti al settore privato +2 | 3%

In giugno i prestiti al settore privato sono cresciuti del 2,3% sui dodici mesi (1,5% a maggio). È quanto ha rilevato la Banca d'Italia. I prestiti alle famiglie sono aumentati dell'1,6% sui dodici mesi (+1,2% a maggio) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 3,7% (1,9% nel mese precedente). I depositi del settore privato sono cresciuti del 6% sui dodici mesi (contro il 7,5% in maggio); la raccolta obbligazionaria è diminuita del 3,8% sullo stesso periodo dell'anno precedente (-4,9% a maggio). Le sofferenze sono diminuite del 13,2% sui dodici mesi (in maggio la riduzione era stata dell'11,6%).

