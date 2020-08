Paola Ferrari, affondo durissimo a Diletta Leotta “io sono una giornalista sportiva lei più che altro è una … (Di domenica 9 agosto 2020) Paola Ferrari è una bravissima giornalista sportiva oltre ad essere una bellissima donna. E’ una donna carismatica che conosce molto bene il suo lavoro e, per questa condizione, nel passato ha avuto qualche scontro non proprio diretto con un’altra bellissima del mondo sportivo, Diletta Leotta. I rapporti tra Paola Ferrari e Diletta Leotta I rapporti tra Paola Ferrari e Diletta Leotta non sono mai stati molto distesi, anzi negli ultimi tempi erano un po’ migliorati ma nel passato tra le due donne c’era stato molto attrito, anche se a distanza. Da un po’ di tempo nessuna delle due lanciava ... Leggi su baritalianews

