Anticipazioni Un Posto al sole giovedì 13 agosto 2020 (Di domenica 9 agosto 2020) Giovedì 13 agosto 2020 – Susanna in lacrime: Susanna è molto dispiaciuta all’idea di non poter approfondire il rapporto con Eugenio. La giovane non sa nulla del ricatto di Alberto e in fondo il Nicotera non ha ancora preso una decisione. Quello che Palladini mette sul piatto della bilancia è devastante, ma Eugenio è pronto a sacrificare tutto per la sua missione. Inoltre i sentimenti che prova per Susanna sono palesi e non ha senso nasconderli. L'articolo Anticipazioni Un Posto al sole giovedì 13 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

