Spagna. Vanno per spegnere un incendio, Canadair precipita: morto il pilota, gravissimo il copilota (FOTO) (Di sabato 8 agosto 2020) Tragedia oggi, 8 agosto, durante le operazioni di spegnimento di un incendio forestale nell’area di Lobios, Galizia in Spagna. Durante l’intervento è precipitato un Canadair CL-215-1A10 portoghese (EC-HET). Il bilancio è di un pilota morto e uno ferito gravemente. Sul posto sono immediatamente accorsi i colleghi dei due uomini, presenti con i mezzi di terra, ma per uno di loro non c’è stato nulla da fare. 1 di 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

