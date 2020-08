“La nonna è caduta, chiama l’ambulanza”, ma l’ha uccisa lui: arrestato il marito. (Di venerdì 7 agosto 2020) La donna di 86 anni, era ricoverata a Vimercate in gravi condizioni, ed è deceduta quest’oggi. Il marito 80enne è stato arrestato per averla uccisa: lo scorso 4 agosto aveva chiesto aiuto alla nipote, affermando che la vittima fosse caduta dalle scale. È stato arrestato per aver ucciso la moglie, Teresa Rosalba Rocca di 86 … L'articolo “La nonna è caduta, chiama l’ambulanza”, ma l’ha uccisa lui: arrestato il marito. proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

