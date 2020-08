La Formula 1 ha penalizzato la Racing Point per aver copiato i progetti della Mercedes (Di venerdì 7 agosto 2020) I giudici della Federazione Internazionale Automobilistica (FIA) hanno penalizzato di 15 punti in classifica e multato di 400mila euro la scuderia Racing Point di Formula 1 dopo aver accolto le proteste della Renault sulla regolarità delle sue prese d’aria dei Leggi su ilpost

thelastcornerit : Smolyar penalizzato di cinque secondi, Beckmann vince Gara2 a Silverstone! - thelastcornerit : Kvyat penalizzato di 5 posizioni in griglia per la sostituzione del cambio - sportface2016 : #F1, #SilverstoneGP: #Kvyat penalizzato di cinque posizioni in griglia per la sostituzione del cambio -