Gli Stati Uniti hanno sanzionato la governatrice di Hong Kong Carrie Lam per la legge sulla “sicurezza nazionale”

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto delle sanzioni nei confronti di 11 persone, tra cui la governatrice di Hong Kong Carrie Lam, per il loro ruolo nell'attuazione «delle politiche di soppressione della libertà e dei processi democratici»

SkyTG24 : Dal 29 luglio il governo greco ha abolito la pratica di macellazione di #cavalli. Gli animali sono stati equiparati… - c_appendino : #RT @TorinoClick: Apre al pubblico, dopo quasi cinque anni di lavori e completati gli ultimi collaudi il #Parco “La… - borghi_claudio : Gli Stati Uniti, devastati dalla disastrosa gestione del Coronavirus, hanno al momento 40mila morti in meno rispett… - PdF_Rass_Stampa : RT @fiorwnza: UN #FATTO #GRAVISSIMO PER LA NOSTRA #DEMOCRAZIA sono stati resi #pubblici 5 verbali del #ComitatoTecnicoScientifico I verb… - PaolaFe60208246 : #BernardStiegler: 'Anche se lo volessero, gli stati non avrebbero i concetti per cambiare' -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Stati Gli Stati Uniti mettono al bando l'app cinese TikTok l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Innovazione, MIND Milano Innovation District: Enel X partner energetico

(Teleborsa) - Prosegue a passo veloce la marcia sulla strada di sostenibilità, innovazione ed efficienza di Enel X, la business line del gruppo Enel dedicata ai servizi innovativi, scelta da Lendlease ...

Porto, l'urlo di pescatori e diportisti alla politica: "Serve sicurezza, ogni mareggiata è una tragedia"

4' di lettura 07/08/2020 - La parola d’ordine è una sola: sicurezza. Per questo pescatori e diportisti fanno fronte unico nel richiedere alla politica di tornare a investire in maniera importante sul ...

