Giornalisti “estinti” | l’amarcord di Marco Gasperetti

Marco Gasperetti in libreria con "La società dei Giornalisti estinti", un romanzo che racconta di un mondo che non c'è più "Erano tempi mitici. Non esistevano fax né tantomeno computer. L'inviato o il cronista doveva dettare i suoi pezzi. Il telefonino appariva solo nei film di fantascienza e se non avevi in tasca il gettone…

toscanalibri : Noi giornalisti “estinti”, l’amarcord di @MarcoGasperetti che racconta un #giornalismo che non c’è più… - gazzettadilucca : Il nuovo romanzo di #MarcoGasperetti - laspeziaoggitw : Noi giornalisti “estinti”: l’amarcord di Gasperetti - SettiminiPaola : Noi giornalisti “estinti”: l’amarcord di Gasperetti -

