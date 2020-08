FOTO | Juventus, presentata ufficialmente la seconda maglia per la stagione 2020/2021 (Di venerdì 7 agosto 2020) Ecco la seconda maglia della Juventus per la stagione 2020/2021. Curiosa la scelta del colore, ma, soprattutto, dei testimonial Leggi su 90min

juventusfc : Qual è la vostra foto preferita di luglio? ??????? Q?ui le trovate tutte! - forumJuventus : OUR STRIPES ?? OUR STATEMENT ?? Ecco la nuova maglia Home Juve 2020/21! - sportli26181512 : Juventus, la nuova seconda maglia per il 2020-2021. FOTO: Con un video postato sui social il club campione d'Italia… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Juve color indaco: ecco la seconda maglia. #SportMediaset #fotogallery - Fprime86 : RT @SkyTG24: Juventus-Lione, i bianconeri si giocano i quarti di Champions League. FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Juventus FOTO | Juventus, spuntano le prime anticipazioni per la divisa da trasferta per il 2020/21 90min Calciomercato, Galliani pesca ancora dalla Juventus | Monza in agguato

Zanimacchia è stato protagonista nel corso della stagione soprattutto con l’Under 23 di Pecchia, dove in Serie C aveva collezionato tre gol e due assist in 23 presenze complessive. Il 22enne nato a De ...

FOTO | Juventus, presentata ufficialmente la seconda maglia per la stagione 2020/2021

La Juventus ha ufficialmente presentato la maglia che utilizzerà nelle gare in trasferta durante la prossima stagione. Curiosa la scelta del colore e dei testimonial della nuova divisa. La stagione ...

Zanimacchia è stato protagonista nel corso della stagione soprattutto con l’Under 23 di Pecchia, dove in Serie C aveva collezionato tre gol e due assist in 23 presenze complessive. Il 22enne nato a De ...La Juventus ha ufficialmente presentato la maglia che utilizzerà nelle gare in trasferta durante la prossima stagione. Curiosa la scelta del colore e dei testimonial della nuova divisa. La stagione ...