Dl Agosto: bonus "una tantum" per i lavoratori stagionali e fondo per le casalinghe. Ecco a cosa ha pensato il governo (Di venerdì 7 agosto 2020) Tasse e contributi dovuti per i mesi di marzo, aprile e maggio e sospesi per la crisi Coronavirus potranno essere pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al cinquanta per cento in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili, con il versamento della prima entro il 16 settembre. L'altro cinquanta percento potrà essere pagato fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. E' quanto si legge in una bozza aggiornata del decreto Agosto. Non solo, arriva anche il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali dei centri storici, che abbiano visto le entrate di giugno più che dimezzate rispetto allo stesso periodo del 2019. Il contributo ... Leggi su liberoquotidiano

Tasse e contributi dovuti per i mesi di marzo, aprile e maggio e sospesi per la crisi Coronavirus potranno essere pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al cinquanta p ...

Teresa Bellanova lascia il letto d'ospedale e va a palazzo Chigi per difendere la "sua" norma

Teresa Bellanova sta partecipando alla riunione del Consiglio dei ministri sul decreto Agosto. La ministra delle Politiche agricole ha deciso di lasciare la clinica dove era in programma un suo ricove ...

Tasse e contributi dovuti per i mesi di marzo, aprile e maggio e sospesi per la crisi Coronavirus potranno essere pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al cinquanta p ...