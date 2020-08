The Promised Neverland: il teaser trailer e il poster del film live-action (Di giovedì 6 agosto 2020) The Promised Neverland ha dato vita a un film live-action e online sono stati condivisi il teaser trailer e il primo poster del progetto. The Promised Neverland è diventato un film live-action e online sono stati condivisi il teaser trailer e il poster del progetto che debutterà il 18 dicembre in Giappone. Il video mostra qualche scena dei giovani cresciuti come sacrifici, dei loro tentativi di fuga e dei terribili rischi che corrono. Il manga originale, pubblicato da J-POP e poi diventato una serie tv animata, racconta la storia di Emma, Norman e Ray che vivono felici fin dalla nascita in un orfanotrofio ... Leggi su movieplayer

