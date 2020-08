Sanpaolo-Ance: intesa per facilitare l’accesso delle imprese edili a bonus e superbonus (Di giovedì 6 agosto 2020) intesa Sanpaolo ed Ance “hanno condiviso l’importanza e la necessità di attivare un pacchetto di soluzioni dedicato alle aziende del settore in coerenza con quanto previsto dal Decreto Legge Rilancio e, in particolare, attraverso il meccanismo dell’Eco bonus e del Sisma bonus con agevolazione convertibile in credito d’imposta al 110% cedibile (“Superbonus 110%”) anche a banche e istituzioni finanziarie”. E’ quanto si legge in una nota congiunta diffusa dall’istituto di credito e dall’associazione nazionale dei costruttori edili, in cui si spiega che si tratta di “un’opportunità di rilancio del comparto edile stimata in circa 14 miliardi di euro di crediti fiscali, con il contemporaneo ... Leggi su ildenaro

ConcretenewsI : Accordo tra Intesa Sanpaolo ed ANCE per il sostegno al settore delle costruzioni - ildenaro_it : @intesasanpaolo-#Ance: #intesa per facilitare l’#accesso delle #imprese #edili a #bonus e #superbonus - OfferteLavoroTO : Accordo Intesa-Sanpaolo e Ance per il sostegno al settore delle costruzioni - enricomassardi : ?? ANCE - Intesa Sanpaolo: un accordo per sostenere il settore delle costruzioni #ANCE #costruzioni - Affaritaliani : Intesa Sanpaolo: accordo con ANCE per sostenere il settore delle costruzioni -