Maria De Filippi | la verità su Emma Marrone e De Martino – VIDEO

Maria De Filippi ha raccontato un segreto riguardante l'ex ballerino Stefano De Martino. E' stata lei a confessare i sentimenti dell'allievo per la showgirl Belen Rodriguez. La conduttrice di tanti programmi di successo come "Amici", "C'è Posta per Te", "Uomini e Donne" e molti altri, Maria De Filippi, si è raccontata in un'intervista recente, svelando

