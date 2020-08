Livorno: frode nei rimborsi carburanti, operazione Truck Refund dell’Agenzia Dogane e monopoli (Di giovedì 6 agosto 2020) I controlli hanno confermato la falsità delle richieste di rimborso e, pertanto, l'utilizzo da parte della società di falsi crediti di imposta per compensare indebitamente circa 400.000 euro di Iva e altri tributi, in due anni Leggi su firenzepost

LIVORNO – I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Livorno hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) del ...Tutti assolti “perché il fatto non sussiste” dal giudice monocratico Cristina Barillari. Si è chiusa con questa sentenza di primo grado la vicenda che, denunciata dalla trasmissione televisiva Report ...