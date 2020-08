Coronavirus, nel Milanese 16 nuovi contagi. La "curva" resta stabile (Di giovedì 6 agosto 2020) Milano, 6 agosto 2020 - Stesso numero di nuovi contagiati rispetto a ieri in provincia di Milano: 16, di cui 7 in città. resta stabile quindi la curva del contagio nella giornata in cui, a livello ... Leggi su ilgiorno

repubblica : Coronavirus nel mondo, Trump: 'Vaccino prima di fine 2020'. Ma Twitter gli blocca l'account per fake news sul covid… - RegLombardia : #LNews #PianoMarshall La Giunta regionale ha dato via libera agli interventi previsti nel ‘Piano Marshall‘ per la L… - SkyTG24 : Coronavirus, nel Lazio test sierologico gratis a chi dona il sangue - 19donatella : RT @VittorioSgarbi: Hanno chiuso l’intero Paese (distruggendo l’economia e mandando sul lastrico migliaia di imprenditori) quando sarebbe b… - Marinotoma : RT @ChiodiDonatella: SUL #LOCKDOWN #CONTE HA FATTO DI TESTA SUA #Covid, il #lockdown nazionale invenzione di #Conte: nel #dossier del #Ct… -