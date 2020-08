Coronavirus 6 agosto: oltre 400 casi e diversi morti in Italia (Di giovedì 6 agosto 2020) oltre 400 casi identificati di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, diversi anche i morti: salgono gli attualmente positivi. Dopo la giornata difficile di ieri con 384 contagi e 10 decessi, dati più che raddoppiati rispetto alle 24 ore precedenti, anche oggi crescono i numeri del contagio da Coronavirus nel nostro Paese. Sono infatti … Leggi su viagginews

