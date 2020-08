Sei Nazioni, Italia in campo il 24 e il 31 ottobre (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA - Il 24 ottobre Irlanda-Italia all'Aviva Stadium con orario ancora da stabilire, sette giorni dopo sarà Italia -Inghilterra all'Olimpico, alle 17.45. Facendo seguito alla decisione del Consiglio ... Leggi su corrieredellosport

RaiSport : ?? L'#Italia in campo il 24 e 31 ottobre Definite le date dei recuperi con #Irlanda e #Inghilterra ??… - francis_rojo_ : RT @SeiNazioniRugby: ?? Annunciato il programma dei recuperi del Guinness Sei Nazioni 2020 ?? #GuinnessSixNations ?? - sportface2016 : #Rugby, stabilite le date per la conclusione del #SeiNazioni femminile - onrugby_it : Torna il @SixNationsRugby: ecco come si chiude l'edizione 2020 - Federugby : ?? @SixNationsRugby : annunciate le date per i recuperi autunnali delle partite di #Italrugby e #Italdonne; sospeso… -