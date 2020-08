Playsafe: il Verona ha testato il sistema di sanificazione dei palloni (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’emergenza coronavirus – in attesa di un pieno ritorno alla normalità – ha inevitabilmente cambiato anche il calcio. Il ritorno in campo dopo il lockdown è avvenuto con gare a porte chiuse e nel pieno rispetto di un protocollo sanitario varato proprio per tutelare giocatori e addetti ai lavori dai rischi di contagio. A proposito di sicurezza, l’Hellas Verona al momento è stata la prima squadra di Serie A a provare Playsafe, il nuovo macchinario che serve per sanificare i palloni. La prova è stata effettuata alla fine di luglio allo Stadio Bentegodi durante la sfida tra l’Hellas e la Spal, vinta dai padroni di casa per 3-0. Il Verona ha testato per prima il sistema di sanificazione dei ... Leggi su sport.periodicodaily

