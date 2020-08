Lutto nel mondo del giornalismo, morto Sergio Zavoli (Di mercoledì 5 agosto 2020) morto Sergio Zavoli, considerato come uno delle colonne e dei principali maestri del giornalismo. È morto a novantasei anni Sergio Zavoli, noto giornalista televisivo, conosciuto soprattutto per inchieste che hanno fatto luce su alcune delle pagine più intricate della cronaca nera italiana. morto Sergio Zavoli Sergio Zavoli è morto all’età di novantasei anni nella serata del 4 agosto, a Roma. La Camera ardente sarà allestita il 6 agosto in Senato, poi finirà il suo viaggio terreno nella sua Rimini, la città che gli diede i natali il 21 settembre del 1923. Di seguito il tweet condiviso da Paolo Gentiloni ... Leggi su newsmondo

