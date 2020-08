Coronavirus, negli Stati Uniti altri 46mila contagi. Filippine, 27 milioni in lockdown (Di martedì 4 agosto 2020) Sono almeno 4.711.323 i contagiati e 155.366 i morti dall'inizio della pandemia di Coronavirus negli Stati Uniti secondo la Johns Hopkins University. Ieri altri 46.321 contagi e 532 decessi in 24 ore. Leggi su quotidiano

L'allarme degli scienziati: negli Usa il coronavirus peggiorerà. Coronavirus, altri 46mila contagi e 532 morti in 24 ore negli Usa. Coronavirus Almeno 150.000 morti negli Stati Uniti, 21 gli Stati definiti 'red zone' In Spagna oltre 1.150 contagi. Coronavirus, negli Stati Uniti altri 46mila casi. Ora Trump difende l'uso della mascherina: «Indossarla è da patrioti». Dati USA: Disoccupazione: 11,1% Crollo del PIL: 32,9% 3600 PMI che chiudono i battenti 4,6 milioni di ammalati

Il bilancio complessivo dei contagi da coronavirus nelle Filippine ha superato la soglia ... a proibire le uscite ai residenti a Manila e negli Stati circostanti e a bloccare per due settimane i ...di cui 1.453 negli ospedali regionali. In merito alla situazione ricoveri, restano sempre fermi a 112 i veneti in area non critica, di cui 27 positivi al coronavirus. In totale, se teniamo conto anche ...