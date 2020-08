Io e Te, dedica d’amore per Alessandro Sallusti: “Ci hai cambiato la vita” (Di lunedì 3 agosto 2020) Alessandro Sallusti è un cuore innamorato nello studio di Pierluigi Diaco a Io e te. Il giornalista e direttore responsabile della testata Il Giornale, si è voluto lasciare andare di fronte alle telecamere della Rai per aprirsi agli spettatori come non è solito fare lasciandosi andare anche a tenere dichiarazioni d’amore per la sua compagna di vita, Patrizia Groppelli. Sallusti e Groppelli, l’amore dopo le reciproche delusioni Una rocambolesca storia d’amore per certi versi molto scenica e mediatica se si pensa che alle spalle di Patrizia Groppelli c’è un matrimonio naufragato per un presunto flirt tra l’ex marito, Dimitri Kunz D’Asburgo Lorenza e Daniela Santanchè, politica e imprenditrice italiana. Proprio la Santanchè è stata l’ex ... Leggi su thesocialpost

Mary41516706 : Innamorata persa di Nicky e Joe soprattutto il suo discorso nel furgone :' He’s the moon when I’m lost in darkness… - infoitcultura : Io e te, la dedica di Pierluigi Diaco al marito Alessio Orsingher: “Con lui la vita è piena d’amore” - infoitcultura : Pierluigi Diaco, dedica d’amore in diretta a Io e Te - AnnaMariaS6 : Io e te, la dedica di Pierluigi Diaco al marito Alessio Orsingher: 'Con lui la vita è piena d'amore' - infoitcultura : Ilary Blasi e Totti sempre più innamorati e belli: la dedica d’amore in vacanza -

Ultime Notizie dalla rete : dedica d’amore «Kinema Junpo», una classifica di film del nuovo millennio | il manifesto Il Manifesto