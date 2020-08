Ilary Blasi e Totti, lei pubblica il bacio e lui rovina il romanticismo (Foto) (Di lunedì 3 agosto 2020) Ilary Blasi e Francesco Totti sono una coppia meravigliosa contro tutto e tutti, da sempre. La Foto del bacio pubblicata dalla conduttrice dice tutto del suo romanticismo di questi giorni ma la risposta di Totti parla ugualmente da sola. Per il fine settimana la coppia è volata ancora una volta a Monte Carlo dividendosi con la splendida Cannes tra romanticismo e serate con gli amici. La Costa Azzurra è uno dei loro posti preferiti, quello in cui hanno deciso di rifugiarsi ogni tanto questa estate lasciando il resto della famiglia a Sabaudia in una splendida villa vicinissima al mare. Se Totti approfitta dei compleanni e degli anniversari per fare il romantico e pubblicare dediche a sua ... Leggi su ultimenotizieflash

