A che punto è l'estradizione di Saab, presunto prestanome di Maduro (Di lunedì 3 agosto 2020) L'Unità di giornalismo di inchiesta del quotidiano colombiano El Tiempo ha pubblicato un reportage in cui scrivono che la difesa dell'imprenditore costa 65 milioni di dollari, una cifra con cui si ... Leggi su formiche

FiorellaMannoia : Siamo arrivati al punto che chi dice di aprire i treni e riprendere, seppur con mascherine, le attività è diventato… - pietroraffa : A che punto siamo con l'abolizione dei Decreti Sicurezza voluti da Salvini? Sono già passati 333 giorni dall'inse… - LucaBizzarri : Ministero pubblica le linee guida che prevedono il non distanziamento sui treni in presenza di altri fattori, Treni… - Lunababaccetto : RT @LucaSpartan71: @giobandnere @leggoit È preoccupante il livello di isterismo collettivo che attanaglia i sinistronzi quando si parla di… - khadejamirinoui : RT @busnumerouno: ricordiamo che Harry Styles ha detto “se giudichi una ragazza per il suo fisico, l’hai rovinata per sempre, il punto debo… -

Ultime Notizie dalla rete : che punto A che punto è l'estradizione di Saab, presunto prestanome di Maduro Formiche.net Bruno Pilzer nuovo presidente Istituto di Tutela Grappa del Trentino

Trento, 3 ago. (Labitalia) - Una nomina all’unanimità quella che ha eletto Bruno Pilzer alla presidenza dell’Istituto di Tutela Grappa del Trentino, tra i decani del settore e già vicepresidente dei p ...

"Presto una scuola di endoscopia per i gastroenterologi del futuro"

Roma, 3 ago. (Adnkronos Salute) - Il 33% delle dimissioni ospedaliere in Italia riportano come diagnosi una patologia dell’apparato digerente. Il cancro del colon-retto, secondo l’ultimo rapporto Aiom ...

Trento, 3 ago. (Labitalia) - Una nomina all’unanimità quella che ha eletto Bruno Pilzer alla presidenza dell’Istituto di Tutela Grappa del Trentino, tra i decani del settore e già vicepresidente dei p ...Roma, 3 ago. (Adnkronos Salute) - Il 33% delle dimissioni ospedaliere in Italia riportano come diagnosi una patologia dell’apparato digerente. Il cancro del colon-retto, secondo l’ultimo rapporto Aiom ...