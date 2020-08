Tara Gabrieletto chiama Cristina Incorvaia, ex fidanzata di Cristian Gallella: “Il mio avvocato avrà un sacco da fare” (Di domenica 2 agosto 2020) Cristina Incorvaia in queste settimane, dopo la rottura ufficiale tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, ha svelato di avere avuto una storia con l’ex tronista. La cugina di Clizia raggiunta dal settimanale Vero, ha raccontato di avere ricevuto una telefonata particolare. Tara Gabrieletto chiama la ex di Cristian Gallella: ecco cosa si sono dette Tara... L'articolo Tara Gabrieletto chiama Cristina Incorvaia, ex fidanzata di Cristian Gallella: “Il mio avvocato avrà un sacco da fare” proviene ... Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Tara Gabrieletto telefona a Cristina Incorvaia, ex fidanzata di Cristian Gallella: “Il mio avvocato avrà un sacco d… - gossipnewitalia : Tara Gabrieletto contro Cristina Incorvaia c’entra Cristian Gallella - Notiziedi_it : È scontro tra un’ex di Cristian Gallella e Tara Gabrieletto - Novella_2000 : È scontro tra un’ex di Cristian Gallella e Tara Gabrieletto - IsaeChia : #UominieDonne, #CristinaIncorvaia rivela: “Dopo aver affermato di aver avuto una storia con #CristianGallella mi ha… -