Peggioramento delle stime sul Pil, ecco i dati da rivedere (Di domenica 2 agosto 2020) Nonostante le previsioni ottimistiche dell’Esecutivo negli scorsi mesi, la stima del -8% contenuta nel Def di aprile sarà rivista a settembre con un probabile Peggioramento. A fine settembre sarà messa a punto dal Governo la prossima revisione delle stime di Pil, debito e deficit con la Nota di aggiornamento del Def. Ciò alla luce dei … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

RobertoRenga : RT @nonfaretardi: Secondo me c'è una correlazione tra le temperature torride e il peggioramento delle psicopatie su Twitter. - Nicol81885929 : RT @ultimenotizie: E' atteso nelle prossime ora un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche che porterà, su tutte le regioni set… - michelarabino : RT @nonfaretardi: Secondo me c'è una correlazione tra le temperature torride e il peggioramento delle psicopatie su Twitter. - Ilconservator : RT @ultimenotizie: E' atteso nelle prossime ora un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche che porterà, su tutte le regioni set… - ultimenotizie : E' atteso nelle prossime ora un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche che porterà, su tutte le region… -

Ultime Notizie dalla rete : Peggioramento delle

IVG.it

Colate e frane anche fuori dal centro a Giralba, Socosta e in Val Marzon. In alcuni punti la ciclopedonale non esiste più AURONZO. Danni per due milioni di euro alle opere pubbliche. E forse un milion ...Il meteo subisce un drastico cambiamento, per via del progressivo declino del potente anticiclone subtropicale, responsabile dell’ondata di caldo anomalo degli ultimi giorni. Il promontorio di alta pr ...