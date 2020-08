Massimiliano Allegri sarebbe pronto a sostituire Antonio Conte all’Inter (Di domenica 2 agosto 2020) L’Inter ha chiuso il campionato 2019/2020 a un solo punto di distacco dalla Juventus in virtù della vittoria di ieri sera al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Ciò nonostante, Antonio Conte a fine partita durante le consuete interviste post partita ha sparato a zero contro la dirigenza e ha denunciato una mancanza di protezione. Lo stesso … L'articolo Massimiliano Allegri sarebbe pronto a sostituire Antonio Conte all’Inter Leggi su dailynews24

La panchina di Antonio Conte torna a scricchiolare, nonostante il secondo posto appena raggiunto dalla sua Inter. Al termine del match, vinto 0-2 a Bergamo contro l'Atalanta, il tecnico salentino è un ...E alla fine, per ironia della sorte, il primo (e ultimo?) Scudetto della Juve sarriana passerà alla storia come quello del corto muso, tormentone preso in prestito dall'ippica diventato virale in una ...