Donald Trump vuole vietare TikTok in America | Microsoft pronta ad acquistare l’app

L'agenzia Bloomberg lancia una indiscrezione bomba. Secondo loro Donald Trump sarebbe pronto a ordinare alla società cinese ByteDance di cedere la sua quota all'interno della app TikTok. Il presidente Americano ha inoltre annunciato un decreto per vietare la piattaforma negli Stati Uniti. Donald Trump vuole vietare TikTok in America Nel frattempo, dal New York Times arriva la notizia...

