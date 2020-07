“Luca”, in arrivo il nuovo film d’animazione Pixar ambientato in Liguria (Di giovedì 30 luglio 2020) La Pixar Animation Studios ha oggi annunciato il suo nuovo film “Luca”, in arrivo al cinema l’estate prossima Covid permettendo, La Pixar promette la proiezione di un nuovo film, visibile in sale l’anno prossimo. Un innocuo post sui social ha subito mandato i fan della casa di produzione in visibilio, soprattutto quelli italiani, data la grande novità che contraddistingue questo film: il nuovo lungometraggio Pixar infatti si intitolerà Luca e sarà ambientato in Italia, per la precisione in Liguria. Una novità senza precedenti. Le attuali notizie sulla trama sono ancora (purtroppo) troppo scarne: per ora sappiamo soltanto che il ... Leggi su zon

