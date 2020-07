Discoteche e Coronavirus, l’Africana non riapre questa estate: “Non ci sono le condizioni” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Arrivederci al prossimo anno. Per noi oggi non ci sono le condizioni per poter operare in sicurezza”. L’Africana famous club, nota discoteca di Praiano, in costiera amalfitana, ha deciso di chiudere per quest’anno, causa Covid. Con un post su Facebook, il noto locale ha comunicato la decisione. Il locale è caratterizzato dalla sua struttura in … L'articolo Discoteche e Coronavirus, l’Africana non riapre questa estate: “Non ci sono le condizioni” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, la #Catalogna chiude pub e discoteche #ANSA - ottopagine : Coronavirus a Pisciotta: il sindaco chiude le discoteche #Pisciotta - Fredericknapoli : Coronavirus: Catalogna chiude discoteche, locali notturni e pub. Francia: “Non andateci”. Norvegia e Uk: ‘Isolament… - ONDANEWSweb : Coronavirus a Pisciotta. Il sindaco ordina la chiusura di discoteche e luoghi di svago - - TgrRai : RT @TgrVeneto: Movida rallentata, ma il divertimento del sabato sera non si è fermato. Aperti quasi tutti i locali da ballo nel rispetto de… -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche Coronavirus Coronavirus, è allarme discoteche: «Troppi giovani senza mascherine nelle isole del... Il Mattino Romania: premier Orban, possibile obbligo di mascherine anche all'aperto

Bucarest, 27 lug 12:18 - (Agenzia Nova) - Il governo della Romania sta analizzando diverse misure tra cui l'obbligo di indossare le mascherine nelle aree molto affollate all'aperto. Lo ha detto il pri ...

Coronavirus, è allarme discoteche: «Troppi giovani senza mascherine nelle isole del Golfo di Napoli»

La paura di multe salatissime è più forte di quella per il contagio e così, in un weekend davvero da grandi numeri per l'isola d'Ischia, si è vista più gente indossare la mascherina. Continua invece - ...

Bucarest, 27 lug 12:18 - (Agenzia Nova) - Il governo della Romania sta analizzando diverse misure tra cui l'obbligo di indossare le mascherine nelle aree molto affollate all'aperto. Lo ha detto il pri ...La paura di multe salatissime è più forte di quella per il contagio e così, in un weekend davvero da grandi numeri per l'isola d'Ischia, si è vista più gente indossare la mascherina. Continua invece - ...