Vanessa Paradis e Winona Ryders difendono Depp a processo (Di giovedì 16 luglio 2020) ANSA, - LONDRA, 16 LUG - Vanessa Paradis e Winona Ryders non credono alle accuse di violenza domestica rivolte nei confronti di Johnny Depp dall'ex moglie Amber Heard. E sono scese in campo nel ... Leggi su corrieredellosport

Caso Johnny Depp, Winona Ryder e Vanessa Paradis non dovranno testimoniare

Mentre continua la battaglia in tribunale tra Johnny Depp e Amber Heard, l'attore di Pirati dei Caraibi porta avanti parallelamente un'altra causa nei confronti del tabloid del gruppo editoriale NGN e ...

