Temptation Island 7: le anticipazioni della terza puntata (Di mercoledì 15 luglio 2020) Arrivano le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island 7, che andrà in onda giovedì 16 Luglio 2020, e si preannuncia emozionante e sempre fuori dagli schemi. I colpi di scena non mancheranno e ci sarà un’altro falò di confronto che non andrà nel migliore dei modi, anzi tutto il contrario. Sofia e Alessandro hanno abbandonato il gioco e sono usciti insieme, mano nella mano, più uniti di prima. Per le altre coppie siamo arrivati a metà percorso, e troppi dubbi non sono ancora stati sciolti. Leggi anche: Temptation Island 2020: riassunto seconda puntata Temptation Island 7: anticipazioni ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

stuckindreamsx : RT @chiaravillage: Comunque Temptation island è più da lunedì sera che da giovedì - huais4ng : @YVKISLLBY sì penso che il 70% della mia confusione sia perché non ho mai visto mezzo episodio di temptation island… - imaslutfordrama : leggo la parte di oggi di haikyuu x Temptation Island e vado a dormire felice - Notiziedi_it : Temptation Island 2020, chi sono Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso - yuuribayn : @yuuribday @kobikyoh il mio compagno di Temptation Island ?????? -